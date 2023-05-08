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13:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» и «Ньюкасл» поборются за Рафинью из «Барселоны»

«Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» поборются за вингера «Барселоны» Рафинью в летнее трансферное окно, информирует Sport.es.

Барселона
Челси
Ньюкасл Юнайтед
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Источник: Reuters

Согласно сведениям источника, каталонцы готовы продать бразильца за € 80 млн. При этом ранее сине-гранатовые не хотели понижать планку стоимости Рафиньи ниже € 90 млн. В случае выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон первым приоритетом для футболиста станет «Ньюкасл», а не «Челси».

Отмечается, что сам игрок изначально не хотел уходить из «Барселоны», но теперь с учётом своего положения в команде он готов вернуться в АПЛ. Ранее Рафинья выступал за «Лидс Юнайтед».

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