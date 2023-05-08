Источник: форвард «ПСЖ» Месси принял предложение «Аль-Хиляля»
Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси принял предложение саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Twitter El Chiringuito.
Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси принял предложение саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Twitter El Chiringuito.
По данным источника, 35-летний нападающий решил перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Также состав «Аль-Хиляля» должны пополнить два бывших партера Месси по «Барселоне»: защитник Жорди Альба и хавбек Серхио Бускетс.
Бускетс подпишет двухлетнее соглашение с саудовским клубом, а Альба начнет переговоры с каталонцами о разрыве контракта, который действует еще один сезон.
В августе 2021 года аргентинец перебрался в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал Месси новое выгодное предложение о продлении контракта.
Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил Месси от тренировок с командой на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец выступил с заявлением и принес извинения игрокам и сотрудникам клуба. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться.