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14:18 (мск), источник: Газета.Ру

Источник: форвард «ПСЖ» Месси принял предложение «Аль-Хиляля»

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси принял предложение саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Twitter El Chiringuito.

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Источник: Reuters

По данным источника, 35-летний нападающий решил перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Также состав «Аль-Хиляля» должны пополнить два бывших партера Месси по «Барселоне»: защитник Жорди Альба и хавбек Серхио Бускетс.

Бускетс подпишет двухлетнее соглашение с саудовским клубом, а Альба начнет переговоры с каталонцами о разрыве контракта, который действует еще один сезон.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал Месси новое выгодное предложение о продлении контракта.

Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил Месси от тренировок с командой на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец выступил с заявлением и принес извинения игрокам и сотрудникам клуба. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться.

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