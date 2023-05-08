Источник: форвард «ПСЖ» Месси принял предложение «Аль-Хиляля»

По данным источника, 35-летний нападающий решил перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Также состав «Аль-Хиляля» должны пополнить два бывших партера Месси по «Барселоне»: защитник Жорди Альба и хавбек Серхио Бускетс.

Бускетс подпишет двухлетнее соглашение с саудовским клубом, а Альба начнет переговоры с каталонцами о разрыве контракта, который действует еще один сезон.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал Месси новое выгодное предложение о продлении контракта.