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18:02 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили «Бобруйчанку» в женском чемпионате Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты женского футбольного чемпионата Беларуси продлили свои победные серии до восьми матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня чемпионки страны футболистки столичного «Динамо-БГУФК» в гостевой встрече 8-го тура разгромили «Бобруйчанку» с сухим счетом 13:0. С начала первенства команда Юрия Малеева забила уже 75 мячей, не пропустив ни одного гола. Серебряный призер прошлого первенства «Минск» также на выезде переиграл брестское «Динамо» с результатом 3:0, причем два мяча хозяйки забили в свои ворота.

Еще в двух встречах были зафиксированы ничьи: в Могилеве местный «Днепр» разошелся миром со столичной «Зоркай-БДУ» — 0:0, а футболистки «Сморгони» и юниорской сборной Беларуси (U-19) забили 6 мячей — 3:3.

После восьми туров «Динамо-БГУФК» и «Минск» имеют по 24 очка, третьим идет «Днепр», набравший 14 зачетных баллов. Футболистки «Гомеля» и «ДЮСШ-ПолесГУ» из Пинска пока не имеют ни одного очка. Список лучших бомбардиров возглавляют Мелана Суровцева («Минск») и Екатерина Дудко («Динамо-БГУФК»), забившие по 10 мячей.

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