Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили «Бобруйчанку» в женском чемпионате Беларуси

Сегодня чемпионки страны футболистки столичного «Динамо-БГУФК» в гостевой встрече 8-го тура разгромили «Бобруйчанку» с сухим счетом 13:0. С начала первенства команда Юрия Малеева забила уже 75 мячей, не пропустив ни одного гола. Серебряный призер прошлого первенства «Минск» также на выезде переиграл брестское «Динамо» с результатом 3:0, причем два мяча хозяйки забили в свои ворота.

Еще в двух встречах были зафиксированы ничьи: в Могилеве местный «Днепр» разошелся миром со столичной «Зоркай-БДУ» — 0:0, а футболистки «Сморгони» и юниорской сборной Беларуси (U-19) забили 6 мячей — 3:3.