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21:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

L'Еquipe: Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии, сообщает L'Еquipe.

Барселона
ПСЖ
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По информации издания, на данный момент предложение из Саудовской Аравии является единственным, которое поступило аргентинцу. Предлагаемый контракт рассчитан на два сезона, футболист может получать до 600 миллионов евро.

Сообщается, что этот переход также обсуждался во время его несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.

Для самого аргентинца приоритетны любые предложения из Европы, поскольку он хочет продолжать играть на самом высоком уровне до Копа Америка 2024 года.

Возвращение в «Барселону» является потенциальным вариантом, но этот переход является очень проблемным для сине-гранатовых из-за финансовой ситуации.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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