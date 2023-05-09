Дом Родриго ограбили во время финала Кубка Испании
Дом нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса ограбили во время матча финала Кубка Испании с «Осасуной» (2:1). Об этом сообщает Marca.
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Дом нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса ограбили во время матча финала Кубка Испании с «Осасуной» (2:1). Об этом сообщает Marca.
Испанская полиция разыскивает людей, которые проникли в дом Родриго во время матча, воспользовавшись отсутствием игрока и его родителей.
В правоохранительные органы об инциденте сообщил сотрудник охраны, обнаруживший беспорядок в некоторых комнатах. Информация о том, какое имущество было похищено, пока не появилась. Семья игрока проживает в элитном доме в районе Ла Моралеха.
Родриго отметился дублем в матче с «Осасуной», забив в начале встречи после передачи Винисиуса Жуниора, а затем на 70-й минуте. Нападающий был признан лучшим игроком финала Кубка Испании, а «Реал» завоевал трофей.