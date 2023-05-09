Дом Родриго ограбили во время финала Кубка Испании

Испанская полиция разыскивает людей, которые проникли в дом Родриго во время матча, воспользовавшись отсутствием игрока и его родителей.

В правоохранительные органы об инциденте сообщил сотрудник охраны, обнаруживший беспорядок в некоторых комнатах. Информация о том, какое имущество было похищено, пока не появилась. Семья игрока проживает в элитном доме в районе Ла Моралеха.