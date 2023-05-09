«Ювентус» может быть лишен девяти очков в следующем сезоне
«Ювентус» может быть лишен девяти очков за финансовые махинации.
«Ювентус» может быть лишен девяти очков за финансовые махинации.
Как сообщает Football Italia, гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, которая удовлетворила апелляцию «Ювентуса», опубликовала документы с объяснением своих мотивов, из которых следует, что федерация имеет полное право возобновить рассмотрение дела в результате получения новых доказательств (в частности материалов прослушки). Также отмечается, что первоначальное обвинение остаётся обоснованным и не оспаривалось.
Предполагается, что «Ювентус» всё же будет наказан, но снятием не 15 очков, а 9, как изначально и требовал прокурор.
Клуб собирается обжаловать и это решение, если оно будет принято, и разбирательства могут затянуться настолько, что наказание будет применено не к нынешнему сезону, а к следующему.
Напомним, суд Федерации футбола Италии в январе лишил «Ювентус» 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. После этого команда опустилась на десятое место в таблице и рисковала пропустить следующий сезон Лиги чемпионов.