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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» может быть лишен девяти очков в следующем сезоне

«Ювентус» может быть лишен девяти очков за финансовые махинации.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Football Italia, гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, которая удовлетворила апелляцию «Ювентуса», опубликовала документы с объяснением своих мотивов, из которых следует, что федерация имеет полное право возобновить рассмотрение дела в результате получения новых доказательств (в частности материалов прослушки). Также отмечается, что первоначальное обвинение остаётся обоснованным и не оспаривалось.

Предполагается, что «Ювентус» всё же будет наказан, но снятием не 15 очков, а 9, как изначально и требовал прокурор.

Клуб собирается обжаловать и это решение, если оно будет принято, и разбирательства могут затянуться настолько, что наказание будет применено не к нынешнему сезону, а к следующему.

Напомним, суд Федерации футбола Италии в январе лишил «Ювентус» 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. После этого команда опустилась на десятое место в таблице и рисковала пропустить следующий сезон Лиги чемпионов.

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0:2
Первый тайм: 0:0
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