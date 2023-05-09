Жена Месси против перехода мужа в клуб Саудовской Аравии
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в всерьез рассматривал возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии, где им интересуется «Аль-Хиляль».
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в всерьез рассматривал возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии, где им интересуется «Аль-Хиляль».
По данным L'Equipe, звездный аргентинец медлит с принятием решения, потому что предпочитает оставаться в Европе.
Вдобавок Антонелла Рокуццо, супруга Месси, настроена против переезда, так как не решается перебираться в Саудовскую Аравию с тремя маленькими сыновьями.
Контракт Месси с «ПСЖ» истекает этим летом.
Ранее сообщалось, что Месси и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс согласятся перейти в саудовский клуб «Аль-Хилаль». Еще один игрок «Барсы» Жорди Альба тоже присоединится к команде, если расторгнет контракт с каталонцами.