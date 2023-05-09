Жена Месси против перехода мужа в клуб Саудовской Аравии

По данным L'Equipe, звездный аргентинец медлит с принятием решения, потому что предпочитает оставаться в Европе.

Вдобавок Антонелла Рокуццо, супруга Месси, настроена против переезда, так как не решается перебираться в Саудовскую Аравию с тремя маленькими сыновьями.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает этим летом.