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13:17 (мск), источник: Sport24

Жена Месси против перехода мужа в клуб Саудовской Аравии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в всерьез рассматривал возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии, где им интересуется «Аль-Хиляль».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По данным L'Equipe, звездный аргентинец медлит с принятием решения, потому что предпочитает оставаться в Европе.

Вдобавок Антонелла Рокуццо, супруга Месси, настроена против переезда, так как не решается перебираться в Саудовскую Аравию с тремя маленькими сыновьями.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что Месси и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс согласятся перейти в саудовский клуб «Аль-Хилаль». Еще один игрок «Барсы» Жорди Альба тоже присоединится к команде, если расторгнет контракт с каталонцами.

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