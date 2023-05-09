AFP: отъезд Месси в Саудовскую Аравию является «решенным вопросом»

ТАСС, 9 мая. Переход аргентинского нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в одну из команд Саудовской Аравии является «решенным вопросом». Об этом во вторник сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на анонимный источник в королевстве.

«Вопрос решен. Он [Месси] будет играть в Саудовской Аравии», — приводит его слова агентство. Источник также отметил, что стоимость контракта с семикратным обладателем «Золотого мяча» на грядущий сезон является «колоссальной», однако точную сумму не назвал.

«Пари Сен-Жермен» в ответ на запрос агентства ограничился комментарием, что текущий контракт клуба с Месси действует до 30 июня 2023 года.

1 мая стало известно, что аргентинец покинул расположение «Пари Сен-Жермен» без разрешения руководства клуба и отправился в Саудовскую Аравию. Позднее французская радиостанция RMC Sport сообщила, что клуб отстранил аргентинца от матчей на две недели. Агентство Рейтер проинформировало, что отстранение было наложено на него после того, как Месси сказал руководству парижского клуба, что не останется в команде по окончании этого сезона. 5 мая Месси принес извинения руководству и игрокам клуба.