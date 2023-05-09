Отец Месси заявил, что его сын определится со своим будущим в конце сезона

«Ни с одним клубом абсолютно ничего не согласовано на следующий сезон. Мы примем решение в конце сезона. Ничего не подписано, не согласовано, устно не оговорено. Только фальшивые новости с использованием имени Лео», — написал Месси-старший в соцсетях.

Вчера стало известно, что Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии. Также сегодня сообщалось, что аргентинский фоврард перейдет в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно и смена его клуба уже «решенный вопрос».

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Руководство парижан не собирается продлевать контракт с футболистом.

Возвращение в «Барселону» является потенциальным вариантом, но этот переход будет очень проблемным для сине-гранатовых из-за финансовой ситуации.