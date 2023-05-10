Bild: Томас Мюллер задумался об уходе из «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб ввиду отсутствия регулярной игровой практики, пишет Bild.
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб ввиду отсутствия регулярной игровой практики, пишет Bild.
По данным источника, 33-летнего немецкого полузащитника расстраивает, что при Томасе Тухеле он стал реже попадать в стартовый состав «Баварии». Это может подтолкнуть Мюллера к уходу из клуба, воспитанником которого он является.
Отмечается, что полузащитник точно не будет завершать карьеру — он хочет продолжать играть на самом высоком уровне как минимум до 2024 года. В случае ухода из «Баварии» Мюллер хотел бы присоединиться к клубу, который сражается за трофеи. На данный момент никаких переговоров между игроком и руководством «Баварии» не было.
Также сообщается, что Томас Мюллер устал доказывать девятому для него тренеру «Баварии» свою ценность и значимость для команды. В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл за мюнхенский клуб 24 матча в Бундеслиге, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.