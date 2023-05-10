Bild: Томас Мюллер задумался об уходе из «Баварии»

По данным источника, 33-летнего немецкого полузащитника расстраивает, что при Томасе Тухеле он стал реже попадать в стартовый состав «Баварии». Это может подтолкнуть Мюллера к уходу из клуба, воспитанником которого он является.

Отмечается, что полузащитник точно не будет завершать карьеру — он хочет продолжать играть на самом высоком уровне как минимум до 2024 года. В случае ухода из «Баварии» Мюллер хотел бы присоединиться к клубу, который сражается за трофеи. На данный момент никаких переговоров между игроком и руководством «Баварии» не было.