Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Интер
Футбол. Еврокубки
9.05
Реал
Манчестер Сити
11
Футбол. Еврокубки
11.05
Ювентус
Севилья
Футбол. Еврокубки
11.05
Рома
Байер
Футбол. Еврокубки
11.05
Фиорентина
Базель
Футбол. Еврокубки
11.05
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
Все события
09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Bild: Томас Мюллер задумался об уходе из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб ввиду отсутствия регулярной игровой практики, пишет Bild.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, 33-летнего немецкого полузащитника расстраивает, что при Томасе Тухеле он стал реже попадать в стартовый состав «Баварии». Это может подтолкнуть Мюллера к уходу из клуба, воспитанником которого он является.

Отмечается, что полузащитник точно не будет завершать карьеру — он хочет продолжать играть на самом высоком уровне как минимум до 2024 года. В случае ухода из «Баварии» Мюллер хотел бы присоединиться к клубу, который сражается за трофеи. На данный момент никаких переговоров между игроком и руководством «Баварии» не было.

Также сообщается, что Томас Мюллер устал доказывать девятому для него тренеру «Баварии» свою ценность и значимость для команды. В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл за мюнхенский клуб 24 матча в Бундеслиге, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь