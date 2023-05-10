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08:44 (мск), источник: Vesti.kz

Девушке Роналду грозят проблемы с законом в Саудовской Аравии

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес рискует нарушить закон Саудовской Аравии после того, как опубликовала пикантные фотографии в бикини, передают Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Как отмечает Goal.com, у известной модели могут возникнуть проблемы из-за того, что она опубликовала фотографии в бикини у бассейна. Законодательство Саудовской Аравии запрещает размещать в социальных сетях изображения в обнаженном или полуобнаженном виде. Он также запрещает выставлять напоказ обтягивающую, прозрачную одежду и одежду с декольте.

Роналду и Родригес не связаны узами брака, но им по-прежнему разрешено жить вместе, несмотря на законы, запрещающие совместное проживание пар, не состоящих в браке. Власти предоставили им отсрочку, учитывая их высокий статус, но еще неизвестно, закроют ли они глаза и на пост Джорджины.

Родригес состоит в отношениях с Роналду с 2017 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка Роналду от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.

38-летний Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср». Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе, подписав контракт саудовцами на 200 миллионов евро в год.

На Джорджину в соцсетях подписаны свыше 49 миллионов пользователей. Она нередко радует подписчиков обворожительными публикациями.

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