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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы

Дани Алвес вряд ли сможет покинуть тюрьму до окончания судебного процесса об изнасиловании, сообщают Vesti.kz. Однако сторона защиты бразильца еще может подать апелляцию.

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Источник: AP 2022

По информации Marca, очередная просьба бывшего защитника «Барселоны» об освобождении была отклонена судьей во вторник, 9 мая. Защита Алвеса настаивала на том, что сексуальные связи с девушкой в ночном клубе Барселоны были по обоюдному согласию. Также адвокаты заявляли, что их подопечный не покинет Испанию, оказавшись на воле.

Однако судья в очередной раз отклонил ходатайство об освобождении бывшего футболиста под залог.

21 февраля суд Барселоны уже отклонил прошение об освобождении Алвеса. При этом адвокат бразильца может обратиться в Апелляционный суд Барселоны.

Напомним, футболист, выступавший за «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и ПСЖ, с января этого года находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее Алвес представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него был половой акт с жертвой.

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