Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы

По информации Marca, очередная просьба бывшего защитника «Барселоны» об освобождении была отклонена судьей во вторник, 9 мая. Защита Алвеса настаивала на том, что сексуальные связи с девушкой в ночном клубе Барселоны были по обоюдному согласию. Также адвокаты заявляли, что их подопечный не покинет Испанию, оказавшись на воле.

Однако судья в очередной раз отклонил ходатайство об освобождении бывшего футболиста под залог.

21 февраля суд Барселоны уже отклонил прошение об освобождении Алвеса. При этом адвокат бразильца может обратиться в Апелляционный суд Барселоны.