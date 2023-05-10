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20:28 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали первыми финалистами Кубка Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» первыми пробились в финал розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
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Сегодня в ответном полуфинальном поединке в Жодино автозаводцы сыграли вничью с мозырской «Славией» — 0:0. В первой встрече, состоявшейся Мозыре, торпедовцы выиграли с результатом 1:0 благодаря голу Валерия Горбачика.

Для футболистов «Торпедо-БелАЗа» предстоящий финал будет третьим в истории. До этого они дважды встречались с борисовским БАТЭ: в 2010 году уступили трофей, а в 2016-м завоевали свой первый Кубок.

Решающий поединок 32-го розыгрыша Кубка Беларуси состоится 28 мая на поле минского стадиона «Динамо». В финальном матче прошлого кубкового турнира футболисты «Гомеля» со счетом 2:1 обыграли БАТЭ.

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