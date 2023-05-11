«Для меня было важно вернуться полноценным мужчиной и отцом»: Эриксен рассказал, как пережил остановку сердца

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В июне 2021 года на Евро-2020 едва не случилась трагедия: Кристиан Эриксен был на волоске от смерти, когда в матче Дания — Финляндия у него остановилось сердце. Врачи долго колдовали на поле, встречу прервали. После оказания медицинской помощи Кристиан, к счастью для всех, пришел в норму.

Но карьера 29-летнего датчанина оказалась под большой угрозой. Врачи установили ему кардиостимулятор для слежения за ритмом сердца, но по регламенту итальянской Серии А он не мог играть с ним. Поэтому датчанин расторг контракт с «Интером» и зимой 2022-го перешел в «Брентфорд», а через полгода — в «Манчестер Юнайтед».

8 мая он получил награду Laureus Sports Awards в номинации «Возвращение года». Кристиан стабильно играет в основе «МЮ», хотя два года назад предрекали, что он завяжет с футболом. Во время церемонии журналисты взяли у Эриксена интервью и попросили вспомнить, как датчанин вернулся на топ-уровень.

"Чему лично я научился, так это тому, что нужно просто наслаждаться тем, что ты здесь, а также тем, что имеешь и играть в футбол для удовольствия. Если это не приносит удовольствия, займитесь чем-нибудь другим.

Для меня важнее всего было вернуться и остаться человеком. Моей первой целью было вернуться и быть полноценным отцом, мужчиной. Для меня это самое главное.

Я посмотрел на то, что произошло, на следующий день после случившегося. Просто посмотрел, прошел через все эмоции и подготовил себя к дальнейшему. Но легче от этого не становится. Ты смотришь и после не задумываешься об этом. Ты просто смотришь на это, и все.

Я знал, что у них [Серии А] много правил, запрещающих играть. И когда контракт [с «Интером»] приостановили, я наконец получил ответ: я могу вернуться и играть, но в другом месте. Так я закончил с «Интером», это был единственно правильный вариант.

[Об уходе из «Брентфорда»] Да, это было трудно. Я очень хорошо провел там время, и я всегда буду благодарен клубу и Томасу Франку за предоставленную возможность вернуться и стать их игроком. Но при это я изначально сказал Томасу, что если появится интересное предложение, позволяющее увидеть себя на топ-уровне, то я пойду за ним. К счастью для меня, тогда появился «Юнайтед», и оно [предложение] действительно было таковым.

Да, я везучий", — рассказал Эриксен.