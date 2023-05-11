Борисовский БАТЭ в 4-й раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси

Сегодня в ответном полуфинальном матче борисовчане только в серии пенальти вырвали победу у гродненского «Немана» — 5:4. В основное и дополнительное время встречи в Борисове никому не удалось отличиться — 0:0. В их первой встрече в Гродно соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 1:1.

В решающем поединке 31-го кубкового турнира 28 мая на поле минского стадиона «Динамо» футболисты БАТЭ поспорят с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Торпедовцы одолели по сумме двух полуфинальных игр мозырскую «Славию» — 1:0 (в гостях) и 0:0 (дома).

Для футболистов жодинской дружины предстоящий финал будет третьим в истории. Причем в двух предыдущих они встречались именно с БАТЭ: в 2010 году уступили трофей, а в 2016-м завоевали свой первый Кубок. Борисовчане являются рекордсменами по количеству кубковых побед — у них 5 трофеев, а еще 6 раз они проигрывали финальные матчи. В финале прошлого розыгрыша БАТЭ со счетом 1:2 уступил футбооистам «Гомеля».