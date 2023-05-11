Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
Футбол. Еврокубки
10.05
Милан
Интер
02
Футбол. Первый дивизион
12.05
КАМАЗ
Шинник
Все события
09:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер сборной Аргентины дал совет Месси по выбору клуба

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони дал совет нападающему команды Лионелю Месси по выбору клуба. Слова специалиста приводит Goal со ссылкой на телеканал Al-Kass.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Пусть он перейдет туда, где ему будет комфортно с партнерами по команде и болельщиками. Этот вопрос не влияет на сборную, пока он приезжает к нам счастливым, а он нужен нам счастливым», — заявил Скалони.

3 мая L'Equipe сообщил, что руководство «Пари Сен-Жермен», за который Месси играет в сезоне-2022/2023, отказывается продлевать контракт с форвардом. Ранее Footmercato рассказало о намерении футболиста вернуться в «Барселону».

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Конор Макгрегор хочет перезапустить карьеру в реалити-шоу от UFC. Чем оно знаменито?
«Интер» обыграл «Милан» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь