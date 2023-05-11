Тренер сборной Аргентины дал совет Месси по выбору клуба

«Пусть он перейдет туда, где ему будет комфортно с партнерами по команде и болельщиками. Этот вопрос не влияет на сборную, пока он приезжает к нам счастливым, а он нужен нам счастливым», — заявил Скалони.

3 мая L'Equipe сообщил, что руководство «Пари Сен-Жермен», за который Месси играет в сезоне-2022/2023, отказывается продлевать контракт с форвардом. Ранее Footmercato рассказало о намерении футболиста вернуться в «Барселону».