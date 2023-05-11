The Athletic: «Арсенал» потерял Зинченко и Салиба до конца сезона

Вильям Салиба повредил спину во втором матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спортингом» (1:1) в марте, в то время как Александр Зинченко травмировал икроножную мышцу в воскресной игре с «Ньюкаслом» (2:0).

По данным источника, травмы обоих футболистов достаточно серьёзные и это помешает им сыграть в оставшейся части нынешнего сезона, но хирургическое вмешательство не потребуется ни Салиба, ни Зинченко.

В заключительной части сезона-2022/2023 «Арсеналу» предстоит провести матчи с «Брайтоном», «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптоном».

Прямо сейчас команда Микеля Артеты занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко, сыграв на один матч больше.