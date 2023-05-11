«Астон Вилла» позволит Эмери потратить € 225 млн на летние трансферы
Руководство «Астон Виллы» планирует выделить € 225 млн на летние трансферы.
Руководство «Астон Виллы» планирует выделить € 225 млн на летние трансферы.
Клуб доверяет главному тренеру Унаи Эмери и намеревается помочь ему с подписанием футболистов, которые усилят команду, сообщает The Sun.
По информации источника, к «Астон Вилле» присоединится новый спортивный директор Матеу Алемани, который на данный момент сотрудничает с «Барселоной».
Сообщается, что Алемани и Эмери обозначили полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте своей приоритетной целью. Отступные хавбека по контракту с лиссабонцами — € 58 млн. На футболиста также претендует «Ливерпуль».
Под руководством испанского специалиста «Астон Вилла» провела 24 матча в чемпионате Англии, в которых сумела выиграть 14 раз (три ничьих и семь поражений). Команда продолжает борьбу за попадание в еврокубки по итогам сезона.
Ранее сообщалось об интересе со стороны бирмингемцев к полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио.