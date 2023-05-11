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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Астон Вилла» позволит Эмери потратить € 225 млн на летние трансферы

Руководство «Астон Виллы» планирует выделить € 225 млн на летние трансферы.

Астон Вилла
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Источник: AP 2022

Клуб доверяет главному тренеру Унаи Эмери и намеревается помочь ему с подписанием футболистов, которые усилят команду, сообщает The Sun.

По информации источника, к «Астон Вилле» присоединится новый спортивный директор Матеу Алемани, который на данный момент сотрудничает с «Барселоной».

Сообщается, что Алемани и Эмери обозначили полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте своей приоритетной целью. Отступные хавбека по контракту с лиссабонцами — € 58 млн. На футболиста также претендует «Ливерпуль».

Под руководством испанского специалиста «Астон Вилла» провела 24 матча в чемпионате Англии, в которых сумела выиграть 14 раз (три ничьих и семь поражений). Команда продолжает борьбу за попадание в еврокубки по итогам сезона.

Ранее сообщалось об интересе со стороны бирмингемцев к полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио.

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