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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей в Израиле

Российский нападающий «Хапоэля» из Беэр‑Шевы Магомед‑Шапи Сулейманов дисквалифицирован дисциплинарным комитетом израильской ассоциации на 10 матчей, сообщает One.

Хапоэль Беэр-Шева
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Источник: ФК «Хапоэль» Беэр‑Шева

Сулейманов участвовал в массовой драке, случившейся в концовке матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы (2:1) 1 мая. В ходе потасовки Сулейманов ударил по лицу полузащитника команды соперников Долева Хазизу. Изначально ДК ассоциации просил дисквалифицировать Сулейманова на 12 матчей.

Дисквалификациям и денежным штрафам подверглись и другие игроки с обеих сторон, а также сами клубы. Кроме того, с обеих команд было снято по три очка.

«Хапоэль» арендовал Шапи у «Краснодара» прошлым летом, сохранив за собой возможность полноценного выкупа права на игрока. Сулейманов провёл за израильский клуб 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

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