Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей в Израиле
Российский нападающий «Хапоэля» из Беэр‑Шевы Магомед‑Шапи Сулейманов дисквалифицирован дисциплинарным комитетом израильской ассоциации на 10 матчей, сообщает One.
Российский нападающий «Хапоэля» из Беэр‑Шевы Магомед‑Шапи Сулейманов дисквалифицирован дисциплинарным комитетом израильской ассоциации на 10 матчей, сообщает One.
Сулейманов участвовал в массовой драке, случившейся в концовке матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы (2:1) 1 мая. В ходе потасовки Сулейманов ударил по лицу полузащитника команды соперников Долева Хазизу. Изначально ДК ассоциации просил дисквалифицировать Сулейманова на 12 матчей.
Дисквалификациям и денежным штрафам подверглись и другие игроки с обеих сторон, а также сами клубы. Кроме того, с обеих команд было снято по три очка.
«Хапоэль» арендовал Шапи у «Краснодара» прошлым летом, сохранив за собой возможность полноценного выкупа права на игрока. Сулейманов провёл за израильский клуб 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач.