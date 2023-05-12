Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей в Израиле

Источник: ФК «Хапоэль» Беэр‑Шева

Сулейманов участвовал в массовой драке, случившейся в концовке матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы (2:1) 1 мая. В ходе потасовки Сулейманов ударил по лицу полузащитника команды соперников Долева Хазизу. Изначально ДК ассоциации просил дисквалифицировать Сулейманова на 12 матчей.

Дисквалификациям и денежным штрафам подверглись и другие игроки с обеих сторон, а также сами клубы. Кроме того, с обеих команд было снято по три очка.