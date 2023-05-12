«Щучин» второй раз выиграл Суперкубок Беларуси по пляжному футболу

Сегодня в Кировске в поединке за первый трофей сезона обладатели серебра прошлого национального первенства в упорнейшей борьбе одолели в серии послематчевых пенальти чемпиона страны могилевский ЦОР. Основное время завершилось вничью — 2:2, в овертайме этот результат не изменился, а в серии пенальти успеха добились щучинские футболисты — 5:4. Лучшими игроками поединка признаны голкиперы Михаил Августов («Щучин») и Владимир Устинович (ЦОР). Год назад эти команды также боролись за Суперкубок, и тогда могилевчане впервые стали его обладателями, выиграв с крупным счетом 12:4.

Больше всех Суперкубком владел борисовский БАТЭ — три раза, по два трофея у «Щучина» и «Гроднооблспорта», по одному — у ЦОР, мозырского «М-Сити» и сборной Витебской области.

Завтра также в Кировске стартует 16-й чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Кроме сегодняшних соискателей Суперкубка, в турнире выступят «Гроднооблспорт», «Брест-Волга», «Регула» из Минска, витебский «Юркас» и «ФСК-Мелиоратор» из Островца. Матчи второго тура пройдут в Минске (10−11 июня), третий тур примет Гродно (24−25 июня), заключительный тур и суперфинал пройдут в Щучине (8−9 июля). Розыгрыш Кубка Беларуси состоится в начале сентября.