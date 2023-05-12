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12 мая, источник: БЕЛТА

«Слуцк» и «Ислочь» сыграли вничью на старте 8-го тура чемпионата Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» и «Ислочи» из Минского района не выявили победителя в стартовом поединке 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
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Встреча в Слуцке прошла в равной борьбе, и в первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Через 5 минут после перерыва Денис Митрофанов вывел гостей вперед, а вскоре Ярослав Яроцкий установил окончательный результат — 1:1.

Завтра лидер первенства минское «Динамо» сыграет на выезде с футболистами «Гомеля». Столичный «Энергетик-БГУ» примет «Минск», а солигорский «Шахтер» на своей арене встретится с брестским «Динамо». Заключительные матчи пройдут в воскресенье, 14 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Белшина» (Бобруйск), «Неман» (Гродно) — «Сморгонь», БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ». Футболисты мозырской «Славии» пропускают этот тур.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 18 очков (7 матчей), БАТЭ (Борисов) — 14 (7), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 14 (6), «Неман» (Гродно) — 13 (6).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий столичного «Динамо» Владислав Морозов, забивший 6 мячей. −0-

Слуцк
1:1
Первый тайм: 0:0
Ислочь
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