«Слуцк» и «Ислочь» сыграли вничью на старте 8-го тура чемпионата Беларуси

Встреча в Слуцке прошла в равной борьбе, и в первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Через 5 минут после перерыва Денис Митрофанов вывел гостей вперед, а вскоре Ярослав Яроцкий установил окончательный результат — 1:1.
Завтра лидер первенства минское «Динамо» сыграет на выезде с футболистами «Гомеля». Столичный «Энергетик-БГУ» примет «Минск», а солигорский «Шахтер» на своей арене встретится с брестским «Динамо». Заключительные матчи пройдут в воскресенье, 14 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Белшина» (Бобруйск), «Неман» (Гродно) — «Сморгонь», БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ». Футболисты мозырской «Славии» пропускают этот тур.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 18 очков (7 матчей), БАТЭ (Борисов) — 14 (7), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 14 (6), «Неман» (Гродно) — 13 (6).
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий столичного «Динамо» Владислав Морозов, забивший 6 мячей. −0-