«Слуцк» и «Ислочь» сыграли вничью на старте 8-го тура чемпионата Беларуси

Встреча в Слуцке прошла в равной борьбе, и в первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Через 5 минут после перерыва Денис Митрофанов вывел гостей вперед, а вскоре Ярослав Яроцкий установил окончательный результат — 1:1.