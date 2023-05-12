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12 мая, источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в последнем матче 9-го тура минчанки разгромили на своей арене гостей из «Бобруйчанки» — 13:0. Четыре мяча в этой встрече забила Мелана Суровцева, которая с 14 голами возглавила список лучших бомбардиров. Для команды Андрея Пышника это девятая виктория в девяти проведенных встречах, в них забито 59 мячей при одном пропущенном.

Основные конкуренты «Минска» в борьбе за золотые медали действующие чемпионки страны футболистки столичного «Динамо-БГУФК» пропускали этот тур и пока переместились на вторую позицию в турнирной таблице. Два главных фаворита встретятся между собой 21 мая в поединке 10-го тура.

Третьим идет могилевский «Днепр», разгромивший в Пинске «ДЮСШ-ПолесГУ» с сухим счетом 18:0. Шесть мячей в этой встрече забила Каролина Житко. Для пинской команды это восьмое фиаско в восьми матчах. Столичная «Зорка-БДУ» уверенно переиграла на своем поле футболисток «Сморгони» — 5:0. Юниорская сборная Беларуси (U-19) не оставила шансов спортсменкам «Гомеля» — 9:0.

Положение в группе лидеров перед заключительным туром первого круга: «Минск» — 27 очков (9 матчей), «Динамо-БГУФК» — 24 (8), «Днепр» — 17 (9). Футболистки «Гомеля» и «ДЮСШ-ПолесГУ» пока не имеют ни одного зачетного балла.

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