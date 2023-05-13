«Барселона» и «Реал» проведут «класико» в США на 80-тысячном стадионе

Команды в третий раз сыграют друг с другом в США. Ранее оба раза сильнее были игроки «Барселоны» (3:2, 1:0). Матч пройдет 29 июля в Арлингтоне (штат Техас) на 80-тысячном стадионе команды по американскому футболу «Даллас Ковбойс».

Перед игрой с «Реалом» каталонцы сыграют в рамках тура по США с итальянским «Ювентусом» и английским «Арсеналом». Заключительным матчем тура для команды Хави Эрнандеса будет встреча с итальянским «Миланом».