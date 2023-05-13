«Барселона» и «Реал» проведут «класико» в США на 80-тысячном стадионе
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Реал» встретятся летом в США в рамках предсезонного тура, сообщается на сайте каталонцев.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Реал» встретятся летом в США в рамках предсезонного тура, сообщается на сайте каталонцев.
Команды в третий раз сыграют друг с другом в США. Ранее оба раза сильнее были игроки «Барселоны» (3:2, 1:0). Матч пройдет 29 июля в Арлингтоне (штат Техас) на 80-тысячном стадионе команды по американскому футболу «Даллас Ковбойс».
Перед игрой с «Реалом» каталонцы сыграют в рамках тура по США с итальянским «Ювентусом» и английским «Арсеналом». Заключительным матчем тура для команды Хави Эрнандеса будет встреча с итальянским «Миланом».
«Барселона» с 82 очками возглавляет таблицу чемпионата Испании и в ближайшем туре может досрочно завоевать чемпионский титул. «Реал» (68 очков) идет третьим.