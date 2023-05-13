Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Спартак
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Жирона
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Альмерия
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Родина
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Акрон
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Торпедо
Футбол. Зарубежный
19:00
Специя
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Аяччо
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Хетафе
Все события
12:09 (мск), источник: Sport24

Спаллетти рассчитывает на увеличение зарплаты в «Наполи» в полтора раза

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в ближайшее время встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Темой встречи будут по поводу нового контракта и планах клуба на летнем трансферном рынке. Как сообщает Tuttomercatoweb, 64-летний специалист рассчитывает на увеличение зарплаты с нынешних 2,8 млн евро до 4,5 млн в год.

Ранее «Наполи» досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Италии. Это третье скудетто в истории клуба и первое с сезона-1989/90.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-американка выложила горячие фото в соблазнительном нижнем белье, показав заманчивые формы
Ульяна Тригубчак выложила пикантные фото в откровенном нижнем белье: «Сладкая булочка, сладкая девочка»
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь