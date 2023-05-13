Спаллетти рассчитывает на увеличение зарплаты в «Наполи» в полтора раза
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в ближайшее время встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в ближайшее время встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
Темой встречи будут по поводу нового контракта и планах клуба на летнем трансферном рынке. Как сообщает Tuttomercatoweb, 64-летний специалист рассчитывает на увеличение зарплаты с нынешних 2,8 млн евро до 4,5 млн в год.
Ранее «Наполи» досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Италии. Это третье скудетто в истории клуба и первое с сезона-1989/90.