«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лидсом» в матче АПЛ

Встреча в Лидсе завершилась со счетом 2:2. У хозяев забили Люк Эйлинг (7-я минута) и Расмус Кристенсен (79), в составе «Ньюкасла» дублем отметился Каллум Уилсон (31; 68, с пенальти), который с 17 мячами является лучшим бомбардиром клуба в сезоне. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален защитник «Лидса» Хуниор Фирпо.