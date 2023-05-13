«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лидсом» в матче АПЛ
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Лидсом» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Ньюкасл Юнайтед
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Лидсом» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лидсе завершилась со счетом 2:2. У хозяев забили Люк Эйлинг (7-я минута) и Расмус Кристенсен (79), в составе «Ньюкасла» дублем отметился Каллум Уилсон (31; 68, с пенальти), который с 17 мячами является лучшим бомбардиром клуба в сезоне. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален защитник «Лидса» Хуниор Фирпо.
Команда Эдди Хау с 66 очками в 35 матчах идет третьей в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Лидс» (31) продлил серию без побед до семи матчей и располагается на 18-й строчке.