«Бавария» разгромила «Шальке» в матче Бундеслиги
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Шальке-04Чемпионат Германии: таблица и календарь
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене закончилась победой хозяев со счетом 6:0, голы забили Томас Мюллер (21-я минута), Йозуа Киммих (29, с пенальти), Серж Гнабри (50, 66), Матис Тель (80), Нуссаир Мазрауи (90+2).
Мюнхенцы с 68 очками в 32 матчах возглавляют таблицу, «Шальке» (30 очков) идет 16-м. В следующем туре «Бавария» сыграет 20 мая с «Лейпцигом», гельзенкирхенцы в тот же день примут «Айнтрахт».
Другие результаты игрового дня:
«Айнтрахт» — «Майнц» — 3:0;
«Бохум» — «Аугсбург» — 3:2;
«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1;
«Унион» — «Фрайбург» — 4:2.