«Бавария» разгромила «Шальке» в матче Бундеслиги

Встреча в Мюнхене закончилась победой хозяев со счетом 6:0, голы забили Томас Мюллер (21-я минута), Йозуа Киммих (29, с пенальти), Серж Гнабри (50, 66), Матис Тель (80), Нуссаир Мазрауи (90+2).

Мюнхенцы с 68 очками в 32 матчах возглавляют таблицу, «Шальке» (30 очков) идет 16-м. В следующем туре «Бавария» сыграет 20 мая с «Лейпцигом», гельзенкирхенцы в тот же день примут «Айнтрахт».