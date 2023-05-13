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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
Шальке-04Чемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Мюнхене закончилась победой хозяев со счетом 6:0, голы забили Томас Мюллер (21-я минута), Йозуа Киммих (29, с пенальти), Серж Гнабри (50, 66), Матис Тель (80), Нуссаир Мазрауи (90+2).

Мюнхенцы с 68 очками в 32 матчах возглавляют таблицу, «Шальке» (30 очков) идет 16-м. В следующем туре «Бавария» сыграет 20 мая с «Лейпцигом», гельзенкирхенцы в тот же день примут «Айнтрахт».

Другие результаты игрового дня:

«Айнтрахт» — «Майнц» — 3:0;

«Бохум» — «Аугсбург» — 3:2;

«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1;

«Унион» — «Фрайбург» — 4:2.

Бавария
6:0
Первый тайм: 2:0
Шальке-04
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