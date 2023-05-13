«Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест»

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, обслуживала игру бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

На гол нападающего «лесников» Тайво Авонийи на 13-й минуте синие ответили дублем Рахима Стерлинга, а на 62-й минуте уже форвард «Ноттингема» забил свой второй гол, который и стал последним в матче.

По результатам встреч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 40 очками в активе. У «Ноттингема» — 33 балла и 16-е место в таблице.