«Астон Вилла» победила «Тоттенхэм» и сравнялась с лондонцами по очкам

Встреча, прошедшая в субботу в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Джейкоб Рэмзи (8-я минута) и Дуглас Луис (72), лондонцы ответили голом Гарри Кейна с пенальти (90).

Команда Унаи Эмери набрала 57 очков и делит с «Тоттенхэмом» шестое место в таблице. Шестая строчка по итогам чемпионата дает путевку в Лигу Европы в новом сезоне.

В другом матче «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 благодаря голам Антони Марсьяля (32) и Алехандро Гарначо (90+4). Благодаря этой победе манкунианцы сравнялись с «Ньюкаслом» (по 66 очков), занимающим третью строчку в таблице.