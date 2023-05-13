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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Астон Вилла» победила «Тоттенхэм» и сравнялась с лондонцами по очкам

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Астон Вилла» переиграла на своем поле лондонский «Тоттенхэм» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу и сравнялась со «шпорами» по очкам в таблице Английской премьер-лиги.

Астон Вилла
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Джейкоб Рэмзи (8-я минута) и Дуглас Луис (72), лондонцы ответили голом Гарри Кейна с пенальти (90).

Команда Унаи Эмери набрала 57 очков и делит с «Тоттенхэмом» шестое место в таблице. Шестая строчка по итогам чемпионата дает путевку в Лигу Европы в новом сезоне.

В другом матче «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 благодаря голам Антони Марсьяля (32) и Алехандро Гарначо (90+4). Благодаря этой победе манкунианцы сравнялись с «Ньюкаслом» (по 66 очков), занимающим третью строчку в таблице.

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ноттингем Форест» со счетом 2:2. На дубль Рахима Стерлинга (51, 58) гости ответили дублем Тайво Авонийи (13, 62). Лондонцы занимают 11-е место (43 очка), «Ноттингем Форест» (34) идет на 16-й строчке. В еще одном матче тура «Кристал Пэлас» победил дома «Борнмут» со счетом 2:0 благодаря дублю Эберечи Эзе (39, 58).

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
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