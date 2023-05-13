«Астон Вилла» победила «Тоттенхэм» и сравнялась с лондонцами по очкам

Встреча, прошедшая в субботу в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Джейкоб Рэмзи (8-я минута) и Дуглас Луис (72), лондонцы ответили голом Гарри Кейна с пенальти (90).
Команда Унаи Эмери набрала 57 очков и делит с «Тоттенхэмом» шестое место в таблице. Шестая строчка по итогам чемпионата дает путевку в Лигу Европы в новом сезоне.
В другом матче «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 благодаря голам Антони Марсьяля (32) и Алехандро Гарначо (90+4). Благодаря этой победе манкунианцы сравнялись с «Ньюкаслом» (по 66 очков), занимающим третью строчку в таблице.
«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ноттингем Форест» со счетом 2:2. На дубль Рахима Стерлинга (51, 58) гости ответили дублем Тайво Авонийи (13, 62). Лондонцы занимают 11-е место (43 очка), «Ноттингем Форест» (34) идет на 16-й строчке. В еще одном матче тура «Кристал Пэлас» победил дома «Борнмут» со счетом 2:0 благодаря дублю Эберечи Эзе (39, 58).