Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Боруссия М
40
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Атлетик
31
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Торпедо
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Милан
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Аяччо
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Ницца
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Акрон
32
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Родина
15
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Альмерия
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ноттингем Форест
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Борнмут
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Шальке-04
60
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
42
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Аталанта
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Балтика
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Жирона
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Краснодар-2
52
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Спартак
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Енисей
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
21
Все события
20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Давид де Хеа выиграет «Золотую перчатку» АПЛ

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа гарантированно получит «Золотую перчатку» английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

К настоящему моменту Давид де Хеа провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге «всухую». У ближайших преследователей — Алисона из «Ливерпуля», Ника Поупа из «Ньюкасла» и Аарона Рамсдейла из «Арсенала» — по 13 таких игр.

«Арсеналу», «Ливерпулю» и «Ньюкаслу» в нынешнем сезоне осталось провести по три матча в рамках АПЛ, поэтому ни Поуп, ни Алисон, ни Рамсдейл не смогут превзойти достижение-де Хеа.

Ранее в своей карьере испанский вратарь «дьяволов» уже получал «Золотую перчатку». Случилось это в сезоне-2017/2018. Алисон выигрывал этот приз дважды — в сезоне-2018/2019 и в кампании-2021/2022.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе
Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь