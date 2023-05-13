Давид де Хеа выиграет «Золотую перчатку» АПЛ

К настоящему моменту Давид де Хеа провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге «всухую». У ближайших преследователей — Алисона из «Ливерпуля», Ника Поупа из «Ньюкасла» и Аарона Рамсдейла из «Арсенала» — по 13 таких игр.

«Арсеналу», «Ливерпулю» и «Ньюкаслу» в нынешнем сезоне осталось провести по три матча в рамках АПЛ, поэтому ни Поуп, ни Алисон, ни Рамсдейл не смогут превзойти достижение-де Хеа.