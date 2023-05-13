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13 мая, источник: Lenta.Ru

Болельщики ПСЖ освистали Месси перед матчем чемпионата Франции

Болельщики «Пари Сен-Жермен» освистали аргентинского форварда Лионеля Месси перед матчем чемпионата Франции. Об этом сообщает «Чемпионат».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Фанаты начали свистеть, когда во время объявления состава на матч 35-го тура с «Аяччо» прозвучала фамилия Месси. При этом фамилию Килиана Мбаппе на стадионе «Парк де Пренс» встретили овациями.

3 мая L"Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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