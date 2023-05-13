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13 мая, источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Аяччо» в первом матче Месси после отстранения

Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Аяччо».

ПСЖ
АяччоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голами в составе «ПСЖ» отметились Фабиан Руис, Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе, отметившийся дублем. Ещё один гол соперники забили в свои ворота. Матч команд в первом круге также закончилась победой «ПСЖ» (3:0).

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ». Ранее аргентинский игрок был отстранён от команды после поездки в Саудовскую Аравию в день тренировки.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 81 очко и опережая идущий вторым «Ланс» на шесть баллов. «Аяччо» находится на 18-м месте, команда набрала 23 очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Осером», а «Аяччо» — с «Ренном».

ПСЖ
5:0
Первый тайм: 2:0
Аяччо
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