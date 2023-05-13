«ПСЖ» разгромил «Аяччо» в первом матче Месси после отстранения

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голами в составе «ПСЖ» отметились Фабиан Руис, Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе, отметившийся дублем. Ещё один гол соперники забили в свои ворота. Матч команд в первом круге также закончилась победой «ПСЖ» (3:0).

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ». Ранее аргентинский игрок был отстранён от команды после поездки в Саудовскую Аравию в день тренировки.