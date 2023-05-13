«Интер» одержал пятую победу подряд и поднялся на третье место в Серии А

Встреча в Милане завершилась со счетом 4:2. В составе «Интера» отличились Ромелу Лукаку (41-я и 89-я минуты) и Лаутаро Мартинес (58). Автогол забил игрок «Сассуоло» Руан Трессолди (55). У гостей мячи записали на свой счет Матеус Энрике (63) и Давид Фраттези (77).