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13 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Интер» одержал пятую победу подряд и поднялся на третье место в Серии А

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Футболисты «Интера» обыграли «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Интер
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Милане завершилась со счетом 4:2. В составе «Интера» отличились Ромелу Лукаку (41-я и 89-я минуты) и Лаутаро Мартинес (58). Автогол забил игрок «Сассуоло» Руан Трессолди (55). У гостей мячи записали на свой счет Матеус Энрике (63) и Давид Фраттези (77).

«Интер» одержал пятую победу подряд, набрал 66 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Сассуоло» с 44 очками занимает 13-ю позицию.

Интер
4:2
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
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