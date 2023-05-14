«Реал» с трудом одолел «Хетафе» и временно обогнал «Атлетико»

Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Игра закончилась минимальной победой «сливочных» — 1:0.

В первой половине встречи команды не смогли отметиться забитыми мячами.

На 70-й минуте игры полузащитник «сливочных» Марко Асенсио отличился с передачи Лукаса Васкеса. Встреча так и завершилась — 1:0.

Ранее соперники встречались в 8-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился победой «сливочных» с аналогичным минимальным счётом — 1:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 71 очко в 34 матчах. Подопечные Карло Анчелотти опережают «Атлетико», идущий третьим, на два балла. При этом «матрасники» провели на одну игру меньше.