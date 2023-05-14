Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
ПСЖ
Аяччо
50
Футбол. Зарубежный
13.05
Реал
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
13.05
Интер
Сассуоло
42
Футбол. Зарубежный
13.05
Боруссия Д
Боруссия М
52
Футбол. Зарубежный
13.05
Вильярреал
Атлетик
51
Футбол. Премьер-лига
13.05
ЦСКА
Торпедо
30
Футбол. Зарубежный
13.05
Специя
Милан
20
Футбол. Зарубежный
13.05
Страсбур
Ницца
20
Футбол. Первый дивизион
13.05
Рубин
Акрон
32
Футбол. Первый дивизион
13.05
Нефтехимик
Родина
15
Футбол. Зарубежный
13.05
Осасуна
Альмерия
31
Футбол. Зарубежный
13.05
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
13.05
Челси
Ноттингем Форест
22
Футбол. Зарубежный
13.05
Кристал Пэлас
Борнмут
20
Футбол. Зарубежный
13.05
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
13.05
Саутгемптон
Фулхэм
02
Футбол. Первый дивизион
13.05
Волгарь
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
13.05
Бавария
Шальке-04
60
Футбол. Зарубежный
13.05
Бохум
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
13.05
Айнтрахт Ф
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
13.05
Унион Б
Фрайбург
42
Футбол. Зарубежный
13.05
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Премьер-лига
13.05
Зенит
Краснодар
22
Футбол. Зарубежный
13.05
Салернитана
Аталанта
10
Футбол. Первый дивизион
13.05
Волга
Балтика
02
Футбол. Зарубежный
13.05
Реал Сосьедад
Жирона
22
Футбол. Первый дивизион
13.05
Алания
Краснодар-2
52
Футбол. Зарубежный
13.05
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Премьер-лига
13.05
Химки
Спартак
11
Футбол. Первый дивизион
13.05
Уфа
Енисей
22
Футбол. Первый дивизион
13.05
Велес
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
13.05
Урал
Оренбург
21
Все события
00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» с трудом одолел «Хетафе» и временно обогнал «Атлетико»

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал» Мадрид и «Хетафе».

Реал
ХетафеЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Игра закончилась минимальной победой «сливочных» — 1:0.

В первой половине встречи команды не смогли отметиться забитыми мячами.

На 70-й минуте игры полузащитник «сливочных» Марко Асенсио отличился с передачи Лукаса Васкеса. Встреча так и завершилась — 1:0.

Ранее соперники встречались в 8-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился победой «сливочных» с аналогичным минимальным счётом — 1:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 71 очко в 34 матчах. Подопечные Карло Анчелотти опережают «Атлетико», идущий третьим, на два балла. При этом «матрасники» провели на одну игру меньше.

«Хетафе» находится на 18-м месте, в активе клуба 34 очка. Лидирует в соревновании «Барселона».

Реал
1:0
Первый тайм: 0:0
Хетафе
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе
Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь