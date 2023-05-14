Месси вернулся под свист трибун, Эмери ведет «Астон Виллу» в еврокубки, «Интер» и в Италии лучше «Милана»

Англия: победа на глазах Сульшера

Футбол Англия 2022/2023 Тур 36, 13.05.2023, 14:30 Лидс 2 Ньюкасл Юнайтед 2

От призванного спасать «Лидс» Сэма Эллардайса никто не ждал чудес против «Манчестер Сити», однако «Ньюкасл» — совсем другая история. Мощный старт, добивание защитника Айлинга, и хозяева быстро повели в счете. Дальше они могли и должны были удваивать свое преимущество, но за считанные минуты все развернулось на 180 градусов. Сначала Поуп оставил «сорок» на плаву, отразив пенальти в исполнении Бамфорда, и практически сразу Уилсон сравнял счет, дав мастер-класс по реализации 11-метровых.

Так вместо 2:0 на табло загорелись 1:1, а ключевым едва не стало включение в игру ВАР. В силу непростой ситуации к монитору пришлось отправиться главному арбитру, что в АПЛ случается крайне редко. В итоге контакт мяча с рукой Хуниора Фирпо был признан заслуживающим назначения пенальти, и как не пытался вратарь вывести Уилсона из себя, ничего не помогло. Однако «Лидс» спас защитник Кристенсен, которому на помощь пришел рикошет от Триппьера.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 36, 13.05.2023, 17:00 Манчестер Юнайтед 2 Вулверхэмптон 0

Такая развязка в Лидсе не устроила никого, кроме конкурентов хозяев в борьбе за выживание, а также «Ливерпуль», чьи шансы на попадание в Лигу чемпионов продолжают расти. И, конечно, «МЮ», который не упустил возможность сравняться с «Ньюкаслом» по набранным очкам. На глазах заглянувшего на «Олд Траффорд» Уле Гуннара Сульшера счет с передачи Антони открыл Марсьяль, в этом сезоне забивающий только в Манчестере. Француз трижды отличился в домашних матчах, а еще два мяча забил в гостевом дерби с «Сити».

Второго же взятия ворот за авторством Гарначо пришлось ждать до последних минут компенсированного времени, хотя моментов было создано предостаточно. Такая расточительность иногда выходит боком, но хозяева неприятностей избежали. На родном стадионе даже нестабильный в этом сезоне Де Хеа не пропускает пять матчей подряд. Субботняя победа «МЮ» — 20-я в текущем чемпионате и 38-я с учетом всех турниров. Оба показателя — лучшие за двенадцать лет. Эффект тен Хага в чистом виде.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 36, 13.05.2023, 17:00 Астон Вилла 2 Тоттенхэм Хотспур 1

В последних пяти матчах «Тоттенхэм» пропустил в стартовых десятиминутках семь мячей. Если это учитывалось, то ставка «Астон Виллы» сработала, когда Бэйли выложил мяч под удар Джейкобу Рэмси. «Шпоры» же не нанесли за первый тайм ни одного удара и стали приходить в себя только после перерыва. А Кейн, упустив верный момент при счете 1:0, смог пробить Эмилиано Мартинеса с пенальти ближе к финальному свистку. К этому моменту все было ясно благодаря прекрасному штрафному в исполнении Дугласа Луиза.

Бирмингемцы сравнялись с «Тоттенхэмом» по набранным очкам и уступают ему только по дополнительным показателям. Унаи Эмери ведет «Виллу» в Европу, набирая в среднем 1,96 очка за игру и уступая по этому показателю только Хосепу Гвардиоле и Микелю Артете. Еще одна любопытная цифра иллюстрирует работу испанца после возвращения в АПЛ. Его футболисты ловили соперников в офсайдную ловушку 92 раза, что на треть больше, чем у любой другой команды.

Испания: экспериментальная победа «Реала»

Футбол Испания 2022/2023 Тур 34, 13.05.2023, 22:00 Реал 1 Хетафе 0

Для «Реала» нет ничего важнее ответного матча с «Манчестер Сити», поэтому на дерби с «Хетафе», который выстроил чемпионский коридор по случае выигрыша земляками Кубка Испании, вышел непривычный состав. С Азаром на позиции Винисиуса Жуниора, Асенсио в центре нападения и Камавингой в тройке полузащитников. Последнее стало возможно благодаря долгожданному возвращению в строй не игравшего с марта Менди.

Вроде бы качественный состав, а чего-то не хватало. Или кого-то. Куртуа даже пришлось спасать, а потом Карло Анчелотти выпустил Крооса, Модрича и Винисиуса. Это добавило как мысли, так и скорости, и гол Асенсио, несмотря на долю везения, был логичен. В итоге дело могло закончится разгромом, не отмени арбитр гол Винисиуса и не останови Сория удар Васкеса в упор. Но хватило и одного мяча. Три очка заработаны, «Атлетико» смещен со второго места, а впереди — Манчестер. Ложка дегтя — повреждение Камавинги, чье участие в игре на «Этихаде» под вопросом.

Италия: неудержимый Лукаку

Футбол Италия 2022/2023 Тур 35, 13.05.2023, 19:00 Специя 2 Милан 0

Пятничная ничья «Лацио» резко обострила борьбу за места в первой четверке, однако «Милан» словно не пришел в себя после проигранного первого полуфинала Лиги чемпионов. Как оказалось, в таком состоянии команда Стефано Пиоли оказалась идеальным соперником для «Специи», которая хотя бы на какое-то время выбралась из зоны вылета.

Остальное зависит от того, как в воскресенье возглавляемая Сальваторе Боккетти «Верона» сыграет против «Торино» без травмированного Миранчука. Возвращаясь же к субботней игре, стоит сказать, что оба гола «Специя» забила при стандартах. Висневски при подаче углового подстроился под отлетевший от штанги мяч, а Эспозито блестяще исполнил штрафной. Такими темпами «Милан» не следующий сезон останется без главного еврокубка. Об этом точно говорили фанаты россонери, к которым после игры отправилась вся команда во главе с Пиоли.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 35, 13.05.2023, 21:45 Интер 4 Сассуоло 2

«Интер» начал свою игру с легкого испуга, но ВАР отменил гол Берарди. А Матеус Энрике, упустивший один из классных моментов в начале игры, отличился, когда на табло уже горели цифры 3:0. Нерадзурри в чем-то везло, но их эффективность тоже впечатляла. Чего стоит гол Лукаку, который, падая, из-за штрафной вогнал мяч под перекладину. Хотя Фортуна тоже улыбалась миланцам, и с интервалом в три минуты вратаря «Сассуоло» дважды поставили в тупик рикошеты от собственных защитников.

Тем не менее, назвать победу «Интера» простой невозможно. Напротив, после того как Фраттези сократил отставание, перепрыгнув защитника, хозяевам на концовку пришлось сосредоточить усилия на обороне. Но когда черно-зеленые увлеклись наступлениями, все вопросы сняла атака с завершением Лукаку.

«Интер» обошел «Лацио» и сравнялся по очкам с «Ювентусом». Вполне заслуженно, так как с начала апреля команда Симоне Индзаги — лучшая в серии А как по набранным очкам (16), так и по результативности (19 мячей).

Германия: интрига жива, но «Бавария» разбушевалась

Футбол Германия 2022/2023 Тур 32, 13.05.2023, 16:30 Бавария 6 Шальке-04 0

Жизнь дарит уникальные сюжеты, и чемпионская интрига в бундеслиге заставила Дортмунд переживать за ненавистный «Шальке». Однако это был не тот случай, когда стоило рассчитывать на сенсацию. Во-первых, слишком велика разница в классе. Во-вторых, «Бавария» сыграла очень мощно и, пожалуй, провела самый цельный матч с момента назначения Томаса Тухеля. Уже на стартовом отрезке мюнхенцы легко могли забить два-три мяча, а результат сделал Мусиала. Сначала он выкатил мяч под удар Мюллеру, а потом заработал пенальти. Реализовав его, Киммих установил личный рекорд сезонной результативности и довел число забитых мячей до шести. Ну, а лучшим снайпером лидера стал автор дубля Гнабри (13 мячей).

Футбол Германия 2022/2023 Тур 32, 13.05.2023, 19:30 Боруссия Д 5 Боруссия М 2

На «Боруссию» баварский успех никак не повлиял. Кажется, что Дортмунду психологически проще быть вторым, и после ничьей в Бохуме он второй раз подряд выдала яркую и результативную игру с рекордными для себя 34 ударами. Но если в прошлом туре солировали Адейеми и Брандт, то сейчас роль лидеров перешла к Малену и Аллеру, который оказался причастен ко всем четырем голам.

Сначала он нанес удар, и под рикошет подстроился открывший счет голландец. Потом Аллера сбили в штрафной, а два гола были забиты им с передач Малена. Завершающий удар пяткой — настоящее произведение искусства, как и предшествовавшая этому комбинация. Правда, команда Даниэля Фарке не развалилась. Гладбах отыграл два мяча, и если бы не сейв Кобеля, концовка для хозяев превратилась бы в нервотрепку. В таких отрезках — вся старшая «Боруссия» с ее нестабильностью, однако чемпионская интрига еще жива.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 32, 13.05.2023, 16:30 Унион Б 4 Фрайбург 2

Что касается борьбы за попадание в Лигу чемпионов, то встреча прямых конкурентов в Берлине превратилась в персональный бенефис Беккера. Нападающий «Униона» явно к нему готовился, и когда ему удалось пустить мяч между ногами вратарю, взятие ворот он отпраздновал в маске Человека-паука. Еще до этого принявший суринамское гражданство воспитанник «Аякса» ассистировал открывшему счет Беренсу, а к перерыву успел оформить дубль.

Тем не менее, до развязки было далеко. Гости смогли сократить отставание до минимума, вздохнуть с облегчением берлинцам удалось только после образцовой контратаки. Она, естественно, не обошлась без Беккера, который вывел на убойную позицию Лайдуни. За два тура до финиша «Унион» опережает оставшийся на пятой строчке «Фрайбург» на три очка. А останутся ли победители третьими, станет понятно после воскресного матча «Лейпцига».

Франция: покрасневший Хакими

Футбол Франция 2022/2023 Тур 35, 13.05.2023, 22:00 ПСЖ 5 Аяччо 0

В пятницу «Ланс» в меньшинстве одержал волевую победу над «Реймсом» (2:1), сократив отставание от «ПСЖ» до трех очков. Но лидер с вернувшимся в состав и снова освистанным частью болельщиков Месси не дал слабины в противостоянии с теперь уже официально покидающим лигу 1 «Аяччо». Лео свистели и по ходу матча. Хотя многие поддерживали. Не хуже Неймара, который на трибуне вывел в эфир Луиса Суареса.

Команда Кристофа Гальтье играла в свое удовольствие, а соперник, по сути, сломался после первого гола, когда Фабиан Руис удивил вратаря ударом «шведкой» в ближний угол. Но даже в такой игре Хакими ухитрился отличиться со знаком «минус». Отбывший дисквалификацию марокканец забил второй мяч, а потом получил прямую красную карточку по итогам легкой потасовки с участием группы игроков. Два удаления подряд — это, конечно, сильно. С игроками «ПСЖ» такого не случалось более 20 лет.

Статистика дня

1-м с 1978 года футболистом «Страсбура», забившим не менее 20 мячей в лиге 1, стал нападающий Диалло.

7 мячей с начала апреля в ла лиге забили лучшие снайперы данного отрезка — Джексон («Виллярреал») и Кастельянос («Жирона»).

7 раз в этом сезоне «Бенфика» забивали не менее пяти мячей в одном матче.

3-й раз в истории и впервые с 2005 года из АПЛ вылетел «Саутгемптон». Нынешние 24 поражения — худший результат в истории «святых».

8 мячей со штрафных за четыре последних сезона забил полузащитник «Специи» Эспозито. За это время в лигах топ-5 по числу таких ударов он уступает только Уорду-Проузу (13) и Месси (10).

314 раз в домашних матах АПЛ «МЮ» выигрывал после первого тайма и ни разу в итоге не проиграл (+291=23).