Четыре футболиста «Тулузы» отказались играть из-за ЛГБТ-акции

Встреча пройдет в воскресенье в Тулузе и начнется в 16:00 мск. В рамках акции, проходящей в двух высших дивизионах французского футбола, игроки команд должны провести свои матчи в футболках с радужной символикой.

Как отмечает источник, группа игроков еще в субботу уведомила руководство клуба, что не хочет по личным убеждениям участвовать в данной акции и отказывается выходить на поле. Среди выразивших протест оказались марокканский форвард Закария Абухляль, малийский защитник Мусса Диарра, алжирский полузащитник Фарес Шаиби, защитник сборной Кабо-Верде Логан Кошта, а также нидерландский форвард боснийского происхождения Саид Хамулич. Отмечается, что позднее Кошта опроверг сообщения о том, что отказался играть с «Нантом».