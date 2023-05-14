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15:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четыре футболиста «Тулузы» отказались играть из-за ЛГБТ-акции

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Четыре футболиста «Тулузы» отказались выходить на матч 35-го тура чемпионата Франции против «Нанта» из-за проходящей в рамках игрового уик-энда акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает La Depeche.

ТулузаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча пройдет в воскресенье в Тулузе и начнется в 16:00 мск. В рамках акции, проходящей в двух высших дивизионах французского футбола, игроки команд должны провести свои матчи в футболках с радужной символикой.

Как отмечает источник, группа игроков еще в субботу уведомила руководство клуба, что не хочет по личным убеждениям участвовать в данной акции и отказывается выходить на поле. Среди выразивших протест оказались марокканский форвард Закария Абухляль, малийский защитник Мусса Диарра, алжирский полузащитник Фарес Шаиби, защитник сборной Кабо-Верде Логан Кошта, а также нидерландский форвард боснийского происхождения Саид Хамулич. Отмечается, что позднее Кошта опроверг сообщения о том, что отказался играть с «Нантом».

Ранее сообщалось, что футболист выступающего в Лиге 2 «Генгама» Донасьен Гомис также отказался участвовать в данной акции.

«Тулуза» — обладатель Кубка Франции нынешнего сезона.

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