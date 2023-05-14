Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Атлетико
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Штутгарт
Байер
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Осер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Лорьян
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Труа
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ростов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Факел
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Валенсия
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Клермон Фут
Лион
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Верона
Торино
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Барселона
Все события
15:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Торино» без Миранчука обыграл «Верону» благодаря голу Влашича

«Торино» на выезде обыграло «Верону» в матче 35-го тура серии А — 1:0.

Верона
ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Победный гол забил Никола Влашич на 29-й минуте матча.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропускал встречу из-за перелома пальца.

«Торино» набрал 49 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице серии А. У «Вероны» 30 баллов и 17-я строчка.

Верона
0:1
Первый тайм: 0:1
Торино
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь