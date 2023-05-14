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18:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Самородов должен переосмыслить свои взгляды». Карпович — о «Кайрате», сборниках и Жоао Пауло

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович высказался после матча девятого тура КПЛ с «Кайратом» (1:2), передает корреспондент Vesti.kz. В частности, он раскритиковал казахстанских игроков, оценил состояние Максима Самородова и отдал должное самоотдаче соперника.

Кайрат
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Источник: ФК "Актобе"

— Хотел бы отметить атмосферу на стадионе, приятно играть при такой обстановке. Давно такого не видел здесь. Реально был праздник. К сожалению, не наш. «Кайрат» проводит сильно последние матчи. Жоао в бешеной форме, ему нужен момент и он сделает гол. Наша команда не совсем поняла, что мы здесь делаем.

— Не было ли задачи персонально опекать того же Жоао Пауло? Допустим, мог ли эту задачу выполнить Касым?

— Как вы видите, чтобы столь высокорослый игрок как Касым бегал за быстрым Жоао? Это мастерство, не надо недооценивать Жоао, в его возрасте он в очень классной форме. В целом, по Жоао сыграли качественно, но все-таки я считаю, что это гол вратаря. Нужно быть готовым ко всему.

— Как вы оцените нынешний «Кайрат»?

— Видна бешеная мотивация и тренерская работа. Подвижность, мобильность, самоотдача — их сильные стороны. Эпизод с Буранчиевым — это показательный момент по «Кайрату», их самоотдача и характер. Этого нам, наверное, не хватило.

— В последних матчах форма Самородова вызывает вопросы.

— Понимаем, что у Максима талант, но талант без трудолюбия ничто. К сожалению, после возвращения из сборной мы не узнаем Максима. Доверия к нему километр. К сожалению, у нас выпали Видемон и Умаев. Поэтому надеюсь, что Максим переосмыслит свои взгляды. Этот вопрос возникает к нему не только у специалистов.

— Сегодня на матче присутствовал главный тренер сборной Магомед Адиев и он, в частности, наблюдал за Алибеком Касымом. Вам не кажется, что это повлияло на его игру не в лучшую сторону?

— Все потенциальные сборники сыграли ниже своих возможностей. Это в том числе касается Покатилова, Шомко, Кенесова.

— В начале матча получил повреждение Элдер Сантана, однако Абылайхан Жумабек вышел довольно поздно. Почему вы не дали больше времени игроку сборной?

— Сантана — один из самых сильных игроков в плане единоборств. Он очень полезный игрок. Жумабек и Сантана — разные нападающие по стилистике. У Абылайхана был момент в конце игры, он должен забивать. Тот, кто сильнее на тренировках, в работе, тот и выходит на поле.

— На ваш взгляд, «Кайрат» сейчас включился и способен бороться за медали?

— Как «Кайрат» может не включаться? У них есть подпитка — академия, лучшая по условиям в стране. Системно клуб работает, столько воспитанников в составе, они безболезненно перекрывают позиции своими ребятами. Так и должно быть.

Напомним, «Кайрат» победил «Актобе» со счетом 2:1 и приблизился к лидерам КПЛ.

Кайрат
2:1
Первый тайм: 0:0
Актобе
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