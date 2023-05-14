«Кайсар» одержал победу над «Тоболом» в КПЛ
В Кызылорде состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В Кызылорде состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный «Кайсар» принимал костанайский «Тобол» и выиграл со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Виталий Приндета, отличившийся на 55 минуте.
«Кайсар» поднялся в турнирной таблице с девятого на седьмое место. А «Тобол» опустился с восьмого на девятое.