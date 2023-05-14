«Кайсар» одержал победу над «Тоболом» в КПЛ

Местный «Кайсар» принимал костанайский «Тобол» и выиграл со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Виталий Приндета, отличившийся на 55 минуте.

«Кайсар» поднялся в турнирной таблице с девятого на седьмое место. А «Тобол» опустился с восьмого на девятое.