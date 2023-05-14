«Манчестер Сити» продлил свою победную серию в АПЛ до 11 матчей

Победа над командой Шона Дайча стала для «горожан» 11-й подряд в рамках английской Премьер-лиги. Более того, с учётом всех соревнований «Манчестер Сити» не проигрывал уже 22 матча.

В последний раз команда Пепа Гвардиолы уступала в начале февраля, проиграв «Тоттенхэму» на выезде в матче 22-го тура АПЛ (0:1). За период с февраля по май «Ман Сити» выиграл 18 матчей и ещё четыре встречи свёл вничью.