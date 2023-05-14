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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Я ждал этого матча полгода». Кекер — о победе над «Актобе» и состоянии «Кайрата»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер подвел итоги матча с «Актобе» (2:1), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он объяснил, какой фактор влиял на его личную мотивацию в этой встрече и какие матчи для него ориентир в плане функциональной готовности.

Кайрат
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

— Это скорее не вопрос, а пожелание. Если «Кайрат» будет играть так в каждом матче, то и подобная поддержка будет обеспечена команде. Мы желаем вам этого.

— Я не могу обещать, что каждый матч мы будем показывать такую игру, мы стараемся, но у нас большая группа молодых игроков. Где-то есть нестабильность. Но мы стремимся играть с позиции силы, в качественный атакующий футбол, чтобы привлекать болельщиков.

— В прошлогоднем матче с «Актобе» на выезде «Кайрат», скажем так, «задавили». Та игра упоминалась перед нынешней?

— На установке мы ничего не говорили. На за пять дней до игры мы показали решения (судей) в трех эпизодах, которые нам до сих пор никто не объяснил. Все забыли о тех решениях, конец чемпионата ведь, можно не объяснять. Но лично я ждал эту игру полгода. Это мои ощущения. Мы с ребятами поговорили и сказали, что важно сыграть и за тот матч.

— В плане функциональной подготовки команда выходит на пик?

— Мы отслеживаем игроков, их двигательную активность, но я не скажу, что это наша лучшая игра в этом плане. Чтобы вы понимали, если брать двигательную активность, то лучшие матчи по этим показателям были с «Дордоем» и «Пахтакором». Те матчи как ориентир. Можно не смотреть эти игры, только взглянуть на цифры и при таких показателях это всегда была бы победа в чемпионате Казахстана. Мы к этим цифрам стремимся.

Если говорить по матчу с «Актобе». У нас было ментальное, физическое, игровое преимущество. Мы уже в первом тайме могли закрыть игру, но у нас не было качественного преимущества. Вот именно в плане качества мы постоянно работаем.

Напомним, «Кайрат» победил «Актобе» со счетом 2:1 и приблизился к лидерам КПЛ.

Кайрат
2:1
Первый тайм: 0:0
Актобе
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