«Фейенорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов по футболу

Встреча в Роттердаме закончилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Мячи забили Уссама Идрисси (15-я минута), Сантьяго Хименес (18) и Игор Пайшао (54).

«Фейенорд» одержал 11-ю победу подряд, набрал 79 очков и за два тура до финиша чемпионата стал недосягаем для ближайшего преследователя ПСВ (68 очков).