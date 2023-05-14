Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.05
Эспаньол
Барселона
24
Футбол. Зарубежный
14.05
Марсель
Анже
31
Футбол. Зарубежный
14.05
Ювентус
Кремонезе
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Вальядолид
Севилья
03
Футбол. Премьер-лига
14.05
Сочи
Ростов
10
Футбол. Премьер-лига
14.05
Факел
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Зарубежный
14.05
Болонья
Рома
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Арсенал
Брайтон
03
Футбол. Зарубежный
14.05
РБ Лейпциг
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
14.05
Монако
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Эльче
Атлетико
10
Футбол. Первый дивизион
14.05
Кубань
Динамо Мх
01
Футбол. Зарубежный
14.05
Штутгарт
Байер
11
Футбол. Премьер-лига
14.05
Динамо
Ахмат
03
Футбол. Зарубежный
14.05
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Эвертон
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
14.05
Брест
Осер
10
Футбол. Зарубежный
14.05
Монпелье
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
14.05
Ренн
Труа
40
Футбол. Зарубежный
14.05
Тулуза
Нант
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Фиорентина
Удинезе
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Монца
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Сельта
Валенсия
12
Футбол. Зарубежный
14.05
Клермон Фут
Лион
21
Футбол. Премьер-лига
14.05
Крылья Советов
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
14.05
Верона
Торино
01
Все события
14 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Фейенорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов по футболу

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. «Фейенорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов по футболу, обыграв «Гоу Эхед Иглс» в матче 32-го тура национального первенства.

Фейеноорд
Наверх
Источник: Пресс-служба клуба "Фейеноорд"

Встреча в Роттердаме закончилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Мячи забили Уссама Идрисси (15-я минута), Сантьяго Хименес (18) и Игор Пайшао (54).

«Фейенорд» одержал 11-ю победу подряд, набрал 79 очков и за два тура до финиша чемпионата стал недосягаем для ближайшего преследователя ПСВ (68 очков).

Для команды из Роттердама этот титул стал 16-м, в прошлый раз «Фейенорд» становился чемпионом Нидерландов в сезоне-2016/17.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Кричал у балкона: 'Алина, выходи'. Правила жизни главной гимнастки России
'Я второй Христос, а ты ведьма': как сходил с ума главный соперник Хабиба
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь