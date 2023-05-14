«Фейенорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов по футболу
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. «Фейенорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов по футболу, обыграв «Гоу Эхед Иглс» в матче 32-го тура национального первенства.
Фейеноорд
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. «Фейенорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов по футболу, обыграв «Гоу Эхед Иглс» в матче 32-го тура национального первенства.
Встреча в Роттердаме закончилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Мячи забили Уссама Идрисси (15-я минута), Сантьяго Хименес (18) и Игор Пайшао (54).
«Фейенорд» одержал 11-ю победу подряд, набрал 79 очков и за два тура до финиша чемпионата стал недосягаем для ближайшего преследователя ПСВ (68 очков).
Для команды из Роттердама этот титул стал 16-м, в прошлый раз «Фейенорд» становился чемпионом Нидерландов в сезоне-2016/17.