«Торпедо-БелАЗ» победил БАТЭ и вышел на второе место в чемпионате Беларуси

Борисовчане открыли счет на 42-й минуте игры после точного удара Захара Волкова, а через 3 минуты Кирилл Глущенков сравнял результат. После перерыва обе команды имели шансы отличиться, но успеха добились только гости: на 88-й минуте Дмитрий Лисакович с пенальти забил победный гол. После этой победы подопечные Дмитрия Молоша набрали 17 очков и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице.

Также сегодня гродненский «Неман» обыграл у себя дома футболистов «Сморгони» — 3:1, а бобруйская «Белшина» добыла первую победу, одолев в Новополоцке местный «Нафтан» — 1:0.

Минское «Динамо» разгромило в гостях футболистов «Гомеля» со счетом 4:0. Голевой дубль оформил Павел Седько, по одному мячу забили Душан Бакич и лучший бомбардир нынешнего чемпионата Владислав Морозов, на счету которого уже 7 мячей. Столичный «Энергетик-БГУ» одолел «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0, солигорский «Шахтер» победил у себя дома брестское «Динамо» с результатом 2:0, футболисты «Слуцка» и «Ислочи» разошлись миром — 1:1.