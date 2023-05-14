Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.05
Эспаньол
Барселона
24
Футбол. Зарубежный
14.05
Марсель
Анже
31
Футбол. Зарубежный
14.05
Ювентус
Кремонезе
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Вальядолид
Севилья
03
Футбол. Премьер-лига
14.05
Сочи
Ростов
10
Футбол. Премьер-лига
14.05
Факел
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Зарубежный
14.05
Болонья
Рома
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Арсенал
Брайтон
03
Футбол. Зарубежный
14.05
РБ Лейпциг
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
14.05
Монако
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Эльче
Атлетико
10
Футбол. Первый дивизион
14.05
Кубань
Динамо Мх
01
Футбол. Зарубежный
14.05
Штутгарт
Байер
11
Футбол. Премьер-лига
14.05
Динамо
Ахмат
03
Футбол. Зарубежный
14.05
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Эвертон
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
14.05
Брест
Осер
10
Футбол. Зарубежный
14.05
Монпелье
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
14.05
Ренн
Труа
40
Футбол. Зарубежный
14.05
Тулуза
Нант
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Фиорентина
Удинезе
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Монца
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Сельта
Валенсия
12
Футбол. Зарубежный
14.05
Клермон Фут
Лион
21
Футбол. Премьер-лига
14.05
Крылья Советов
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
14.05
Верона
Торино
01
Все события
14 мая, источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» победил БАТЭ и вышел на второе место в чемпионате Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в гостях одержали волевую викторию над борисовским БАТЭ в заключительном матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
Торпедо-БелАЗЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх

Борисовчане открыли счет на 42-й минуте игры после точного удара Захара Волкова, а через 3 минуты Кирилл Глущенков сравнял результат. После перерыва обе команды имели шансы отличиться, но успеха добились только гости: на 88-й минуте Дмитрий Лисакович с пенальти забил победный гол. После этой победы подопечные Дмитрия Молоша набрали 17 очков и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице.

Также сегодня гродненский «Неман» обыграл у себя дома футболистов «Сморгони» — 3:1, а бобруйская «Белшина» добыла первую победу, одолев в Новополоцке местный «Нафтан» — 1:0.

Минское «Динамо» разгромило в гостях футболистов «Гомеля» со счетом 4:0. Голевой дубль оформил Павел Седько, по одному мячу забили Душан Бакич и лучший бомбардир нынешнего чемпионата Владислав Морозов, на счету которого уже 7 мячей. Столичный «Энергетик-БГУ» одолел «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0, солигорский «Шахтер» победил у себя дома брестское «Динамо» с результатом 2:0, футболисты «Слуцка» и «Ислочи» разошлись миром — 1:1.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 21 очко (8 матчей), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 17 (7), «Неман» (Гродно) — 16 (6).

БАТЭ
1:2
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Посадка огурцов. Когда высаживать рассаду огурцов в 2023 году?<br />
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь