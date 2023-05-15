«Барселона» в 27-й раз стала чемпионом Испании по футболу

Забитыми мячами в составе победителей отметились Роберт Левандовский (11-я, 41-я минута), Алехандро Бальде (20), Жюль Кунде (53). У проигравших отличились Хавьер Пуадо (73) и Хоселу (90+2).

Лидирующая в турнирной таблице «Барселона» набрала 85 очков после 34 матчей и стала недосягаемой для ближайшего преследователя мадридского «Реала», в активе которого 71 балл. Каталонцы досрочно завоевали титул за четыре тура до конца чемпионата.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 27-й раз в истории, последний раз сине-гранатовым это удалось в сезоне-2018/19, с тех пор дважды трофей выигрывал «Реал» (2019/20, 2021/22), один раз — мадридский «Атлетико» (2020/21). Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Реал», на счету которого 35 титулов.

«Эспаньол» располагается на 19-м месте в таблице, за 34 матча команда набрала 31 очко. От 17-го места, позволяющего избежать вылета во второй по силе дивизион чемпионата страны, «Эспаньол» отделяет 4 очка.

В следующем туре «Барселона» 20 мая примет «Реал Сосьедад», «Эспаньол» на день позже сыграет против «Райо Вальекано».

Личные достижения

Этот трофей стал для клуба вторым под руководством Хави, возглавившего «Барселону» в ноябре 2021 года. Ранее в этом сезоне испанец привел команду к победе в суперкубке страны. Хави играл за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год. За это время он восемь раз стал чемпионом Испании, три раза выигрывал кубок страны, шесть раз — суперкубок, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Суперкубке УЕФА, а также два раза становился победителем клубного чемпионата мира.