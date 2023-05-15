«Барса» — чемпион благодаря уходу Месси и помощи «Реала». Но главный человек уходит

«Барселона» досрочно завоевала 27-й титул чемпиона Испании, во что перед началом сезона было сложно поверить из-за сумасшедших долгов, накопленных клубом под руководством Жозепа Бартомеу. В наследство выигравшему выборы президента «Барсы» в марте 2021 года Жоану Лапорте достался жирный минус в размере € 1,35 млрд, при том что на зарплаты футболистам уходило 103% от доходов.

Проведённая за два года колоссальная работа помогла клубу ожить. «Мы не в реанимации, но ещё под капельницей в больнице. На мой взгляд, мы достигаем успехов. Я просил о двух годах терпения, чтобы сфокусировать ситуацию на экономических вопросах, и мы справляемся», — выдохнул в мае этого года вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу.

У каталонцев было два пути выхода из кризиса: продажа лучших игроков и несколько лет полного забвения или новые инвестиции с расчётом на скорую прибыль, чтобы покрыть долги. Лапорта выбрал второй путь. Он продал 25% доходов от телеправ американцам, 24,5% фирмы Barça Studios ушли криптовалютчикам Chillz, ещё 24,5% — фонду GDA Luma. Но ещё косвенно своим историческим врагам помог мадридский «Реал».

Каталонцы до сих пор страдают из-за расточительства и контракта Месси

«Барса» дивно похорошела в нынешнем сезоне, причём засияла с совершенно неожиданной для фанатов стороны. Славящаяся атакующей мощью команда пропустила в Ла Лиге всего 11 мячей — лучший показатель в Топ-5. Кроме того, каталонцы могут стать первым с 1969 года чемпионом, который не забил ни одного мяча с пенальти. Этого могло не случиться, но в 13-м туре Роберт Левандовски не смог перехитрить с «точки» вратаря «Альмерии».

Польский форвард служит не только одним из символов возрождения «Барсы», но и яркой иллюстрацией прагматичного подхода к приобретению игроков — прошлым летом он ради трансфера на «Камп Ноу» согласился на двукратное понижение зарплаты. Если в «Баварии» бомбардир зарабатывал € 23 млн в год, то в Каталонии — лишь € 12 млн. Сокращение зарплатной ведомости стало приоритетным направлением для нового руководства в связи с потолком зарплат в Ла Лиге. Несмотря на согласие игроков уменьшить жалования, фонд всё ещё превышает € 600 млн, что не позволило «Барсе» зимой выйти на трансферный рынок. «В наших планах установить отметку не более € 400 млн в следующем сезоне. Это будет составлять 60% от доходов клуба», — отмечает спортивный директор каталонцев Матеу Алемани.

Такой план уже начал осуществляться после того, как об уходе летом из клуба сообщил один из самых титулованных и высокооплачиваемых игроков команды Серхио Бускетс — опорник зарабатывал € 37 млн в год до вычета налогов. На очереди ещё один дорого обходящийся клубу ветеран — Жорди Альба (€ 38 млн в год). В затягивании поясов гранатово-синими частично виноват идол каталонских фанатов Лионель Месси, чей четырёхлетний контракт в 2017-м потянул на € 550 млн. Из-за него «Барса» до сих пор не может выпрямиться в полный рост. «При всём уважении к Лео, его уход положительно сказался на клубе: мы не потеряли спонсорскую поддержку и стали лучше продавать бренд “Барсы”, — констатирует Ромеу.

Спортивный директор Алемани сэкономил «Барсе» миллионы евро, но теперь уходит

«Важно, не сколько вы зарабатываете, а сколько денег тратите и сохраняете. Насколько эффективно они работают и сколько поколений после вас смогут их использовать», — утверждает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. В 2019-м «Барселона» стала первым клубом в мировом спорте, чья годовая выручка достигла € 1 млрд, но этих денег хватало лишь на обслуживание, а не на инвестиции.

Спустя два года на первой пресс-конференции в статусе президента клуба Лапорта заявил, что собственный капитал клуба составляет минус € 451 млн. Исполнительный директор клуба Ферран Ревертер констатировал, что «Барса» является «техническим банкротом». Для реструктуризации долгов каталонцам пришлось взять кредит на € 550 млн у инвестиционного банка Goldman Sachs. Часть этих средств (€ 140 млн) была потрачена на приобретение новых игроков, что вызвало недоумение у тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана: «У “Барселоны” нет денег, но она всё равно покупает. Не знаю, как они это делают. Странно и безумно».

Каталонцы не только покупали, но и умело подписывали свободных агентов, в чём заметно преуспел Алемани — один из ближайших помощников и друзей Лапорты. Юристу по образованию, который прежде работал в «Мальорке» и «Валенсии», удалось провернуть переходы Серхио Агуэро, Мемфиса Депая, Эрика Гарсии, Пьер-Эмерика Обамеянга, Франка Кессье, Андреаса Кристенсена, Эктора Бельерина и Маркоса Алонсо. «Мы дружны с Алемани с 2004 года — тогда он посодействовал переходу Самуэля Это’О из “Мальорки” в “Барселону”. Его связи и незаурядный талант переговорщика помогли нам и сейчас», — нахваливает спортивного директора Лапорта.

Самыми тяжёлыми для Алемани стали переговоры о переходе в «Барсу» Жюля Кунде. Французский защитник склонялся к трансферу из «Севильи» в «Челси», но доводы Матеу сработали — для успешной сделки он даже несколько раз встречался с родителями футболиста. И всё же по-настоящему усердие менеджера на «Камп Ноу» так и не оценили — в одном из интервью он пожаловался, что ему отказали в ресурсах, необходимых для усовершенствования работы скаутского отдела клуба.

Кроме того, видение будущего клуба Алемани иногда отодвигалось на второй план в пользу краткосрочной выгоды, что контрастировало с ожиданиями, которые он возлагал на эту роль. Матеу конфликтовал с главным тренером Хави по поводу целесообразности продления контрактов с Серхи Роберто и Усманом Дембеле — считал, что их необходимо выставить на трансфер. Весной этого года спортивный директор окончательно разочаровался после полемики о необходимости возвращения в клуб Месси. В руководстве считают это хорошей идеей, тогда как менеджер убеждён — этот шаг может убить клуб.

В начале мая Алемани уведомил Лапорту об уходе из «Барселоны» по окончании сезона — менеджер станет спортивным директором «Астон Виллы», где у него будет больше средств, полномочий и уважения.

«Барселона» заработала благодаря президенту «Реала» Пересу

В этом сезоне «Реал» не смог составить конкуренцию «Барселоне» в чемпионате во многом из-за прижимистости руководства на трансферном рынке, травм постаревших лидеров и неспособности распределить силы на все турниры. Вылетевшие ещё осенью из еврокубков каталонцы оказались свежее и мотивированнее, к чему косвенно приложили руку руководители «Реала».

Летом 2022 года президент «бланкос» Флорентино Перес посоветовал Лапорте воспользоваться услугами мадридской консультационной и брокерской фирмы Key Capital при проведении аукциона, результатом которого стала продажа «Барселоной» доли своего будущего дохода от телевидения компании Sixth Street. Инвесторы выложили € 267 млн за 10% прав клуба на телетрансляции Ла Лиги на следующие 25 лет.

Key Capital давно сотрудничает с Пересом — одним из руководителей компании является финансист Анас Лаграри. The Financial Times утверждает, что босс «Реала» по-отечески тепло относится к Лаграри, с чьим отцом он много лет назад работал на строительных проектах в Марокко. Перес настолько доверяет этому человеку, что рекомендовал его на пост генерального секретаря так и не воплотившегося в жизнь проекта Суперлиги.

Как известно, «Реал» и «Барселона» наряду с «Ювентусом» остались единственными клубами, которые по-прежнему публично поддерживают идею Европейской Суперлиги. Испанские топ-клубы небезосновательно считают, что они являются ключевыми генераторами интереса и доходов Ла Лиги и поэтому заслуживают более крупных кусков финансового пирога. Кроме того, каждому из них невыгодно, чтобы конкуренты сильно деградировали — снижение качества «класико» может сказаться на доходах. К тому же вместе легче воевать с руководством УЕФА и чемпионата Испании. В этом заключается логика сведения «Барселоны» с Key Capital.