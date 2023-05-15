Футболисты «Астаны» столкнулись с задержкой зарплаты за последние месяцы

Текущая обстановка значительно нервирует команду. В девятом туре КПЛ «Астана» не смогла переиграть на домашнем стадионе «Окжетпес» — 0:0.

Подопечные Григория Бабаяна занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Столько же и у лидирующего «Кызылжара», однако петропавловцы провели на один матч меньше.