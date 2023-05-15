Глеб назвал Хави гением, после победы «Барселоны» в чемпионате Испании

«Очень рад за Хави. Только возглавил команду и сразу стал чемпионом. Хави — гений! Он это доказал на футбольном поле, теперь добивается больших тренерских успехов. Был бы телефон, то позвонил или написал бы ему. Когда мы вместе играли в “Барсе” в сезоне 2008/2009, то сделали чемпионский хет-трик. Выиграли Ла Лигу, Кубок Испании и потом Лигу чемпионов. Тогда это была сильнейшая команда на планете. Думаю, Хави под силу повторить этот рекорд. Если вспоминать тот сезон… Город почти весь месяц на ушах стоял, больше нигде не видел, чтобы так праздновали. Когда мы прилетели, в аэропорту нас встречали болельщики. На руках чуть до города не доносили, можно было без автобуса добираться. Уверен, в следующем сезоне “Барса” одним титулом не обойдется», — приводит слова Глеба Legalbet.