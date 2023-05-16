Три паса Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Лестер»

Встреча в Лестере завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Кёртис Джонс (33-я и 36-я минуты) и Трент Александер-Арнольд (71). Тремя голевыми передачами отметился нападающий Мохамед Салах. Египтянин является лучшим в команде по голам (19) и результативным передачам (10) в текущем розыгрыше чемпионата.