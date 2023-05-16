Три паса Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Лестер»
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Лестер
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лестере завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Кёртис Джонс (33-я и 36-я минуты) и Трент Александер-Арнольд (71). Тремя голевыми передачами отметился нападающий Мохамед Салах. Египтянин является лучшим в команде по голам (19) и результативным передачам (10) в текущем розыгрыше чемпионата.
«Ливерпуль» одержал седьмую подряд победу в Английской премьер-лиге и с 65 очками в 36 матчах занимает пятое место в таблице. «Лестер» (30 очков) идет 19-м.