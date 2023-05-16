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00:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три паса Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Лестер»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лестер
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба клуба "Ливерпуль"

Встреча в Лестере завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Кёртис Джонс (33-я и 36-я минуты) и Трент Александер-Арнольд (71). Тремя голевыми передачами отметился нападающий Мохамед Салах. Египтянин является лучшим в команде по голам (19) и результативным передачам (10) в текущем розыгрыше чемпионата.

«Ливерпуль» одержал седьмую подряд победу в Английской премьер-лиге и с 65 очками в 36 матчах занимает пятое место в таблице. «Лестер» (30 очков) идет 19-м.

Лестер
0:3
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
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