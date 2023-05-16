«Милан» уволит Пиоли. Его место займет Конте
«Милан» может летом уволить Стефано Пиоли с должности главного тренера «Милана». Об этом сообщает Sport Italia.
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«Милан» может летом уволить Стефано Пиоли с должности главного тренера «Милана». Об этом сообщает Sport Italia.
По данным источника, владелец клуба Джерри Кардинале недоволен не только результатами (поражения в Суперкубке и Кубке Италии, 5-е место в Серии А), но и работой специалиста.
Утверждается, что Кардинале уже определился с основным кандидатом — это Антонио Конте, который остается свободным после отставки из «Тоттенхэма» этой весной.