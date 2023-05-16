Чемпионский парад «Барселоны» посетили около 76 тысяч человек
В Барселоне прошел чемпионский парад, который посетили около 76 тысяч человек. Об этом сообщает Marca со ссылкой на сведения полиции Барселоны.
В Барселоне прошел чемпионский парад, который посетили около 76 тысяч человек. Об этом сообщает Marca со ссылкой на сведения полиции Барселоны.
14 мая «Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги, гарантировав себе золотые медали.
За автобусом мужской команды следовал еще один, с женской — девушки праздновали четвертый чемпионский титул подряд, выигранный несколько дней назад.
Автобусы с командами проследовали от «Камп Ноу» к Триумфальной арке. Игроки подписали множество шарфов и футболок для фанатов.