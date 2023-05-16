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12:04 (мск), источник: Sport24

Чемпионский парад «Барселоны» посетили около 76 тысяч человек

В Барселоне прошел чемпионский парад, который посетили около 76 тысяч человек. Об этом сообщает Marca со ссылкой на сведения полиции Барселоны.

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Источник: Reuters

14 мая «Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги, гарантировав себе золотые медали.

Во время загрузки произошла ошибка.

За автобусом мужской команды следовал еще один, с женской — девушки праздновали четвертый чемпионский титул подряд, выигранный несколько дней назад.

Автобусы с командами проследовали от «Камп Ноу» к Триумфальной арке. Игроки подписали множество шарфов и футболок для фанатов.

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