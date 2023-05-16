Чемпионский парад «Барселоны» посетили около 76 тысяч человек

Чемпионский парад «Барселоны» посетили около 76 тысяч человек

В Барселоне прошел чемпионский парад, который посетили около 76 тысяч человек. Об этом сообщает Marca со ссылкой на сведения полиции Барселоны.