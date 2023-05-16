Павел Седько признан лучшим игроком 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном гостевом поединке с футболистами «Гомеля» 25-летний полузащитник минчан оформил голевой дубль и ассистировал Владиславу Морозову при первом взятии ворот. В итоге минское «Динамо» одержало крупную викторию со счетом 4:0 и закрепилось на первом месте в турнирной таблице, а Владислав Морозов продолжает возглавлять бомбардирскую гонку, забив 7 мячей.