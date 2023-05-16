Павел Седько признан лучшим игроком 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном гостевом поединке с футболистами «Гомеля» 25-летний полузащитник минчан оформил голевой дубль и ассистировал Владиславу Морозову при первом взятии ворот. В итоге минское «Динамо» одержало крупную викторию со счетом 4:0 и закрепилось на первом месте в турнирной таблице, а Владислав Морозов продолжает возглавлять бомбардирскую гонку, забив 7 мячей.
Автором самого красивого гола минувшего уик-энда стал 20-летний хавбек «Сморгони» Максим Гаевой, который эффектным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота гродненского «Немана». Правда, это не помогло его команде уйти от поражения — сморгонские футболисты уступили с результатом 1:3.
Результаты остальных игр 8-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Минск» — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Белшина» (Бобруйск) — 0:1. Мозырская «Славия» пропускала этот тур.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 21 очко (8 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 17 (7), «Неман» — 16 (6), БАТЭ — 14 (8).
В следующем туре встречаются:
19 мая. «Славия» — «Слуцк»;
20 мая. «Белшина» — «Неман», «Ислочь» — БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» — «Нафтан»;
21 мая. «Сморгонь» — «Шахтер», «Динамо» (Брест) — «Гомель», «Динамо» (Минск) — «Энерегетик-БГУ».